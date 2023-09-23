"Bir Yuvam Olsun" çok yakında Show TV'de!

"Bir Yuvam Olsun" çok yakında Show TV'de!

"Bir Yuvam Olsun" çok yakında Show TV'de! Ev arıyorsunuz ama istediğiniz evi bulamıyor musunuz? O halde sizin için "Bir Yuvam Olsun" diyoruz.

Profesyonel emlakçılarımız İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Bir Yuvam Olsun’da her eve tek tek bakıp, en uygun olanı sizin için bulacağız.

“BİR YUVAM OLSUN” ÇOK YAKINDA SHOW TV’DE!

Zaman zaman renkli atışmaların da yaşanacağı programda kiracı-ev sahibi arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıklarla ilgili uzman görüşlerine de yer verip, ihtiyacınız ya da hayaliniz olan o evi sizin için arayacağız.

“Bir Yuvam Olsun”, İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla çok yakında Show TV’de

İşte Bir Yuvam Olsun’un Tanıtımı;

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