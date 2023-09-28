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        Haberler Televizyon "Bir Yuvam Olsun" Türkiye'yi ev sahibi yapmak için hazır

        "Bir Yuvam Olsun" Türkiye'yi ev sahibi yapmak için hazır

        Kiralık ev arayanlar, evini kiraya vermek isteyenler; evini satmak ya da ev almak isteyenler ekran başına! Bir Yuvam Olsun 1 Ekim Pazar günü Show TV'de başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:57
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        Bir Yuvam Olsun tanıtımı yayınlandı
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        Profesyonel emlakçılarımız İrem Cengiz ve Yiğit Portakal evlerinize konuk olup Türkiye’nin yaşadığı emlak kaosuna son vermeye hazırlanıyor. Bir Yuvam Olsun’da herkesin ihtiyacı ya da hayali olan o evi birlikte bulacağız. Pazar günü ekrana gelecek ilk bölümde; 62 yaşındaki Semra Hanım ile eşi için, hayal ettikleri gibi sayfiye bir yerde deniz kenarında huzurlu, aynı zamanda da bütçelerine uygun bir ev arayacağız.

        “Bir Yuvam Olsun” 1 Ekim Pazar saat 13.00’te Show TV’de.

        İşte Bir Yuvam Olsun’un Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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