"Bir Yuvam Olsun" Türkiye'yi ev sahibi yapmak için hazır Kiralık ev arayanlar, evini kiraya vermek isteyenler; evini satmak ya da ev almak isteyenler ekran başına! Bir Yuvam Olsun 1 Ekim Pazar günü Show TV'de başlıyor.

Profesyonel emlakçılarımız İrem Cengiz ve Yiğit Portakal evlerinize konuk olup Türkiye’nin yaşadığı emlak kaosuna son vermeye hazırlanıyor. Bir Yuvam Olsun’da herkesin ihtiyacı ya da hayali olan o evi birlikte bulacağız. Pazar günü ekrana gelecek ilk bölümde; 62 yaşındaki Semra Hanım ile eşi için, hayal ettikleri gibi sayfiye bir yerde deniz kenarında huzurlu, aynı zamanda da bütçelerine uygun bir ev arayacağız.

“Bir Yuvam Olsun” 1 Ekim Pazar saat 13.00’te Show TV’de.

İşte Bir Yuvam Olsun’un Tanıtımı;

ÖNERİLEN VİDEO