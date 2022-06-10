Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm yayında! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova 149. bölümü ATV ekranlarında 9 Haziran Perşembe akşamı saat 20:00'da yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 140. bölümünde; Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçer. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm izle ekranı erişime açıldı. İşte detaylar...

ABONE OL
  • 01
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm full izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Altan Gördüm, Hülya Darcan gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri Bir Zamanlar Çukurova son bölümü araştırıyor
  • 02
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm full izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • 03
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm full izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 140. BÖLÜM ÖZETİ 

    Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoyar. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verir.

    Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştıracaktır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.