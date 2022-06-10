BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 140. BÖLÜM ÖZETİ

Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoyar. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verir.

Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştıracaktır.