Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelen son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Züleyha ekseninde gelişen olaylar dizideki heyecanı eksik etmiyor. Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan 7. bölümün ardından izleyiciler 8. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 8. bölüm fragmanı yayındı mı? İşte diziye dair tüm detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova, son bölümünün ardından gelecek hafta ekranlar gelecek 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7. BÖLÜM ÖZET

Birlikte masal gibi bir hayat yaşayacağız!"

'Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor, Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor! Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha)

Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 8. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN KONUSU NE?

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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