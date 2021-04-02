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Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm ile ekrana geldi. Son bölümde; Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıya kalır. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm özeti...  

Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Melike İpek Yalova, Hande Soral ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukuroava dizisinin son bölümünde; Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir. Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığında burada yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

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