Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'sine hayat veren Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarında bir süredir evinde olduğunu belirtiyordu. İddialara göre, Bir Zaman Çukurova’nın 83. Bölümünde Behice'nin Hünkar’ı öldürdüğü ortaya çıkacak, 84. bölümde ise kadroya veda edecek.

HÜNKAR'IN ÖLÜMÜ

Behice, kendisinin karanlık geçmişini bilen Hünkar’ı bıçaklamıştı. Behice’nin geçmişinde eşinin servetine konmak için korkunç bir plan yaptığı ortaya çıkmıştı. Bıçak darbeleri ardından yere yığılan Hünkar hayatını kaybetmişti.