Bir Zamanlar Çukurova bu akşam neden yok, var mı? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm ne zaman? 2 Ocak A

Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölümü bu akşam neden yok? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Soruları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi normalde her Perşembe günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 2 Ocak ATV yayın akışı ve Bir Zamanlar Çukurova bölümüne dair detaylar...



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM NEDEN YOK?



Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanmayan 51. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamladığında yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez, ayrıntılar haberimizde olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

DEMİR VE HÜNKAR İHALENİN,

FEKELİ VE YILMAZ İSE YENİ BİR ORTAKLIĞIN PEŞİNDE!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.