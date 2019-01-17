Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Sorusu günün en merak edilen başlıklarından biri oldu. Her hafta perşembe gecesine damgasını vuran ve reytinglerde de başarılı bir grafik çizen Bir Zamanlar Çukurova perşembe günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyordu ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu akşam yayınlanması gereken 17. yeni bölümü yayın akışında bulunmuyor. Bunun sebebi ise her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Züleyha'nın hayatını konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 24 Ocak 2019 tarihinde ATV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.