Bir Zamanlar Çukurova final ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde tam Züleyha'nın yüzü gülecek mutlu olacak diye düşünen seyirciler bu düşüncesinde yanılmış, Züleyha Demir'in onu aldattığını öğrenmiş ve her şeyini alıp şehir dışına çıkmıştı. Finale doğru dizide heyecan iyice arttı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 102. bölümünde final yapacağı belirtiliyor. Bu akşam dizinin 100. bölümü yayınlanıyor. Sonuç olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Haziran Perşembe akşamı final yapacağı tahmin ediliyor.