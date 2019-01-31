Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 18. son bölümü bu akşam yayınlanacak. Hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? şeklindeki sorular seyircisi tarafından araştırılmaya başlayacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Züleyha ile Yılmaz yeniden yüzleşiyor. Yılmaz, Züleyha'ya artık onu hayatından tamamen çıkardığını söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanması ön görülüyor. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM NE OLDU?

Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?