TRT1'in büyük ilgi gören dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, 6. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.



KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.

Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Kıbrıs 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...