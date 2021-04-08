İkinci bölümde neler olacak? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', yayınlanan ilk bölümüyle gündeme oturdu.

Dizinin yeni bölümünde; Makaryos Lefkoşa'nın düşürülmesi için emir verecek.

'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci bölümünde neler olacak?

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir. 'Kemal', bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

'Sampson'un özellikle 'İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken, 'Makaryos' son darbeyi indirme peşindedir; Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

'Ankaralı', adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve Kıbrıslı mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı, senaryosunu Emre Özdür ile Başar Başaran'ın kaleme aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ikinci bölümüyle, bu akşam saat 20'de TRT 1'de ekranlara gelecek.