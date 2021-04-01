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Bir Zamanlar Kıbrıs İnci kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında?

Uzun süredir dizi ve filmde rol almayan Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Karahan evli ve iki çocuk annesi. Bir dönem yemek programı sunan ünlü oyuncu Pelin Karahan hakkında merak edilenler haberimizde. Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs İnci kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında?

Pelin Karahan, son olarak 2018 yılında Yuvamdaki Düşman isimli dizide rol almıştı. Birçok reklam filminde de rol alan Pelin Karahan'ın Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizideki performansı merakla bekleniyor. Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında?

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Pelin Karahan 1984'te Ankara’da doğdu.

Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi.

Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Televizyon
YılDiziRolNot
2007 - 2011Kavak YelleriAslı ZeybekTelevizyon dizisi
2012 - 2014Muhteşem YüzyılMihrimah SultanTelevizyon dizisi
2012Mavi KelebeklerKonuk OyuncuTelevizyon dizisi
2015 - 2016YeterAylin HarmanlıTelevizyon dizisi
2018Yuvamdaki DüşmanKonuk OyuncuTelevizyon dizisi
2021-Bir Zamanlar Kıbrısİnci DereliTelevizyon dizisi

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