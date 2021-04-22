BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde ve Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, 200.000 yıl önce oluşmuş olan mağarada çekimler sırasında oluşabilecek tahribatın giderilmesinin imkânsız olduğunu ifade ederek çekimleri doğru bulmadıklarını söyledi.