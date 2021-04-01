Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rumların, Kıbrıs Türklerine uyguladıkları şiddet ve Türklerin mücadelesi anlatılıyor. Bu dönemde Kıbrıs Türkleri için mücadele eden Rauf Denktaş'ı ise Asmalı Konak dizisi ile ünlenen Devrim Saltoğlu hayat veriyor.

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Raif Denktaş (27 Ocak 1924; Baf - 13 Ocak 2012; Lefkoşa),Kıbrıs Türkü siyasetçi ve yazardır. Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. 1983'ten 2005'e kadar toplamda 21 yıl 5 ay 9 gün cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu 30 Haziran 1973'de Trabzon'da doğdu.

Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.

Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurmuştur. Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır. Aşkyuvarlar isimli bir de roman çalışması vardır.