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"Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisi 23 Ağustos'a kadar görülebilecek

Yapı Kredi Müzesi'nde geçen yıl kasım ayı sonunda açılan ve son yılların en kapsamlı arkeoloji projesi olarak kabul edilen "Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisinin izlenim tarihi, 23 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.

AA

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan ve şu ana kadar 80 bin kişinin ziyaret ettiği sergi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçiye kapatılmasının ardından kapılarını 8 Haziran'da tekrar açıyor.

Serginin üç boyutlu sanal turuna ise mart ayından bu yana 40 bin kişi katıldı.

Beyoğlu'nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat'ın üç katına yayılan sergi, Toroslar'ın güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi'nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Akdeniz'in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde de yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesinin desteğiyle "Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi" iş birliğinde hazırlanan sergide, ayrıca Burdur Arkeoloji Müzesi'nden getirilen toplam 368 eser de bulunuyor.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra tekrar açılacak olan serginin ziyaretçi sayısı sosyal mesafeyi korumak adına her katta beş kişi ile sınırlı olacak. Sergi girişinde ziyaretçiler ateşi ölçülerek içeri alınacak ve maskesiz olanlar kabul edilmeyecek.

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