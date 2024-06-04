"Bırak beni" diye yalvaran kadını zorla arabaya sürükledi
Aksaray'da bir kişi, araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını kaldırımda yakalayıp "Bırak beni" diye ağlayarak yalvarmasına rağmen sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aksaray'da bir kadın, konuşmak için buluştuğu eski eşi tarafından şiddete uğradı.
Olay akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar sitesi yakınlarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki D.E. boşandığı eski kocası Ö.F.B. (45) ile buluştu. Otomobilde görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kadın araçtan inmek istedi.
Ö.F.B. kapıları kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu. Ö.F.B., bir süre sonra kırmızı ışıkta durduğu sırada araçtan inmeyi başaran kadını kaçmak isterken yl ortasında yakaladı.
Ö.F.B., kollarından tutarak zorla durdurmaya çalıştığı kadının ağlayarak "Bırak beni" diye yalvarmasına rağmen yine zorla araca götürmeye çalıştı.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırgan eski koca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.