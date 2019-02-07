Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Murat Daltaban yönetmenliğinde sezon boyunca sahnede olacak oyunun prömiyerine İlker Kaleli, Uğur Polat, Bülent Emrah Parlak, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Uçer ve Özge Borak’ın da bulunduğu birçok isim katıldı.