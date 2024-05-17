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        Haberler Kısayol BİRAZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 18 Mayıs 2024 Cuma bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        İzmir ve Adana'da deprem! 18 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberlerine hemen her saat yenileri ekleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları da yanıt buldu. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilerini haberimizde derledik. İşte, 18 Mayıs 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:10
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        Türkiye'nin dört bir yanında artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde meydana gelen en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; İzmir ve Adana sallandı. İşte, 18 Mayıs 2024 tarihli Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi...

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        İZMİR SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:49'da İzmir'in Menderes ilçesine 4.26 km uzaklıkta Ege Denizi Kuşadası Körfezi 1.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 8.02 km olarak ölçüldü.

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        ADANA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 05:41'de Adana'nın Sambeyli ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.14 km olarak kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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