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Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

Dünyaya erkek olarak gelen Palyaço balıkları nasıl cinsiyet değiştirebiliyor? Bir kere dişi olurlarsa yeniden değiştirmeleri mümkün mü? Peki üç kez aday gösterilse de Nobel Ödülü'nü alamayan dünyaca ünlü isim kim? İşte öğrendiğinizde şaşıracağınız bilgiler...

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  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    ÜÇ KEZ ADAY GÖSTERİLMİŞ!

    Üç kez aday gösterilse bile Nobel Ödülü'nün sahibi olamamış önemli isimlerden birisi Mahatma Gandhi’dir.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    CİNSİYET DEĞİŞTİREBİLİYOR

    Palyaço balıkları erkek olarak dünyaya gelir, ancak bir grupta dominant rolü elde etmek için cinsiyetlerini değiştirebilir ve dişi olabilirler. Bir kere dişi olurlarsa yeniden değiştirmeleri mümkün değildir.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    TEK BİLİM İNSANI!

    Marie Curie, 1903'te fizik, 1911'de radyoaktivite konusundaki çalışmalarıyla iki Nobel kazanan ilk bilim insanıdır.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    501 SAAT, 21 GÜN!

    Kuzhalmannam Ramakrishnan, Hindistan'ın yerel enstrümanlarından Mridangam ve Mridu çalan bir sanatçıdır. Kendisi tam 501 saat konser vermiş ve dünyanın en uzun konserini veren sanatçı olmuştur. 501 saat yaklaşık 21 gün ediyor.  Rekoru Guinness Rekorlar Kitabı tarafından onaylıdır.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    ZIPLAYAMAYAN TEK MEMELİ CANLI!

    Filler, zıplayamaz.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    NOBEL ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ!

    Adolf Hitler, 1939 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Gerekçe olarak ise Chamberlain'in, Eylül 1938 yılında Hitler'le yapılan Çekoslovakya'nın Sudetenland bölgesinin Almanya'ya devredilmesini sağlayan Münih Anlaşması'yla dünya barışını kurtarmış olduğu gösterildi.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    ERKEK EGEMENLİĞİ HAKİMDİ

    Antik Roma'da ailelerde erkekler egemendi. Roma hukukunda, baba nihai babadan kalma güce sahiptir (patria potestas) bu güç sadece eşi ve çocuklarına değil çocuklarının çocukları ve hatta kölelerine kadar, kendi çatısı altında kalan herkesedir. Yine hukuka göre baba, yetişkin oğlunu bile dövebilirdi. Babanın soyu, ataları, sosyal hiyerarşide statüsünü belirleyen en önemli şey olarak görülürdü. Roma'da kadınların genellikle üstün olmadığı bellidir. Sevdiği ya da sevmediği fark etmez genç yaşta evlendirilirler.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    BURUNLARI BENZERSİZ

    Köpeklerin burunları insanların parmak izleri gibi farklı ve benzersizdir.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    50 İNSANI TAŞIYABİLİR

    Bir mavi balinanın kafası o kadar geniş ve büyüktür ki, dili üzerinde 50 insan ayakta durabilir.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    KÖPEĞİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

    Sylvester Stallone, kariyerinin başında nakit sıkıntısı çektiği için köpeği Butkus'u 40 dolara satmak zorunda kalmıştır. Rocky filminden sonra köpeğini 15 bin dolara geri almış ve köpeğine filmde rol vermiştir.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    MIAMI'NİN KURUCUSU KADINDIR!

    Bir kadın tarafından kurulan tek büyük ABD şehri Miami’dir. Miami'nin kurucusu Julia Tuttle'a 1886'da Güney Florida'da yüzlerce dönümlük arazi satın almıştır.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    Daha sonra demiryolu yöneticisi Henry Flagler güney mülkünü demiryolları ile genişletmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirmiş ve şehir bu sayede büyütmüştür.

     
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    ÖNCEDEN İLAÇTI!

    Bugün özellikle Fast Food’ların yanında sos olarak tükettiğimiz ketçap, 1830’lu yıllarda ilaç olarak kullanılıyordu. Hazımsızlık, sarılık ve ishal tedavisine iyi geldiği düşünülüyordu.

    Fikir ilk olarak 1834 yılında Amerikalı bir doktor olan Dr. John Cook Bennett tarafından önerilmişti ve daha sonra ‘domates hapları’ şeklinde satıldı.
  • Birbirinden ilginç kültürel bilgiler! Ortamlarda bilgilerinizi konuşturacağınız birbirinden ilginç kültürel gerçekler!

    AŞİL TENDONUNU YIRTMIŞ

    Ünlü ABD’li oyuncu Brad Pitt'in sadece topuğundan vurulduğunda öldürülebildiği rivayet edilen yarı tanrı Aşil'i canlandırdığı Truva adlı filmde, 'aşil tendonunu' yırtmıştır.

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