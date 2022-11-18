Birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

İstanbul'daki kavgada birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da, 3 şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine kurşun yağdırdığı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
Birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da, 3 kişi arasındaki tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Nusret Taşçar (20) ve diğer iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine silahla ateş açmaya başladı.

Birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nusret Taşçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan diğer hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün yayımlanacak?
GÜNDEM ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama
Vahşet kurbanı Hülya'ya acı veda!
GÜNDEM Vahşet kurbanı Hülya'ya acı veda!
TIR ile çarpışan motosikletli öldü
GÜNDEM TIR ile çarpışan motosikletli öldü
Elazığ'da yabancı uyruklu kadının feci sonu - Güncel son haberler
GÜNDEM Yabancı uyruklu kadının feci sonu
Taksim'de bombalı saldırı son dakika gelişmeleri | Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!
GÜNDEM Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!
Son dakika: Bartın Amasra maden ocağı faciası sonrası devam eden yangın için 4'üncü "baraj" yapılıyor - Güncel haberler
GÜNDEM Facia sonrası yangın devam eden ocakta 4. baraj ...
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NYT'ye tepki
GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NYT'ye tepki
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den kritik uyarı! 9 il için sarı ve turuncu alarm!
GÜNDEM Meteoroloji'den kritik uyarı! 9 il için sarı ve ...
Kastamonu'da düğünde 107 kişi karbonmonoksitten zehirlendi! - Güncel haberler
GÜNDEM Düğünde 107 kişi karbonmonoksitten zehirlendi!
Sabah yola çıkacaktı, ölü bulundu
GÜNDEM Sabah yola çıkacaktı, ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.