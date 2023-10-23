Haberler Yaşam Birbirlerine sarılıp uyuyan iki yavrunun sevimli arkadaşlığı kalpleri ısıtıyor

Birbirlerine sarılıp uyuyan iki yavrunun sevimli arkadaşlığı kalpleri ısıtıyor Bir hayvan koruma derneğinde yolları kesişen biri zebra, biri gergedan olan iki yavru sürpriz bir şekilde iyi anlaştı. Arkadaşlıkları o kadar gelişti ki ikili gece birbirine sarılmadan uyumuyor. Habertürk Giriş: 23.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:48 facebook

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Dünyanın en büyük gergedan yetimhanesi Care for Wild, aldığı hayvanları kurtarmak, tedavi etmek ve korumak için elinden geleni yapıyor. Kurum çalışanları, bir gün yağmur altında kalan minik bir zebra buldu. Çalışanların tüm bilgisi gergedanlar üzerine olsa da zebrayı bırakamadılar ve ona da bakmaya başladılar.

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Yavru zebraya, geçmişinin anısına, "yağmur kraliçesi" anlamına gelen Modjadji adını verdiler. Zavallı yavrunun çeşitli hastalıkları vardı ama personel onunla ilgileniyor ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı.