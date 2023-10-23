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        Haberler Yaşam Birbirlerine sarılıp uyuyan iki yavrunun sevimli arkadaşlığı kalpleri ısıtıyor

        Birbirlerine sarılıp uyuyan iki yavrunun sevimli arkadaşlığı kalpleri ısıtıyor

        Bir hayvan koruma derneğinde yolları kesişen biri zebra, biri gergedan olan iki yavru sürpriz bir şekilde iyi anlaştı. Arkadaşlıkları o kadar gelişti ki ikili gece birbirine sarılmadan uyumuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:48
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        Dünyanın en büyük gergedan yetimhanesi Care for Wild, aldığı hayvanları kurtarmak, tedavi etmek ve korumak için elinden geleni yapıyor. Kurum çalışanları, bir gün yağmur altında kalan minik bir zebra buldu. Çalışanların tüm bilgisi gergedanlar üzerine olsa da zebrayı bırakamadılar ve ona da bakmaya başladılar.

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        Yavru zebraya, geçmişinin anısına, "yağmur kraliçesi" anlamına gelen Modjadji adını verdiler. Zavallı yavrunun çeşitli hastalıkları vardı ama personel onunla ilgileniyor ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı.

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        Ekip kısa bir süre sonra minik bir gergedanı daha kurtardı ve yoğun bakıma aldı. Yavru çok kırılgandı ve ekip büyük bir titizlikle durumunu takip ediyordu; vücut ısısını korumak ve gerekli tüm besinleri aldığından emin olmak için bir hemşire 24 saat başında duruyordu.

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        Bebek gergedan, yüzlerce gergedanın öldürüldüğü bir avdan sağ çıkmıştı ve oldukça kırılgandı. Ekip, ona Daisy ismini verdi. Daisy, hızla iyileşirken yolları Modjadji ile kesişti. Yetim olan ikili, uyumsuz doğalarına rağmen beklenmedik bir şekilde iyi anlaştı.

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        İkili bir daha da birbirinden ayrılmadı. Bahçede beraber geziyor, birbirleri olmadan hareket bile etmiyorlar. Hatta çalışanlar, gece uyurken bile birbirlerine sarıldıklarını söylüyor.

        Kaynak ve fotoğraflar: Care For Wild

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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