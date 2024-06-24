Birbirlerine taşla sopayla girdiler: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre; olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.