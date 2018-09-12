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BİRCAM'dan çağrı: Gelin bu cumartesi Türkiye'yi temizleyelim

Doğa harikası ülkemizde, insan kaynaklı çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Atalarımızın büyük bedeller ödeyerek kazandığı bu cennet vatanı, kendi ellerimizle kirletiyoruz. Üstelik bu kirlilik gelecekte, geri dönülemez çevresel sorunlara yol açacak... “Artık bir şeyler yapmamızın zamanı gelmiştir” diyen BİRCAM, kolları sıvadı

12.09.2018 - 04:54 | Güncelleme:

BİRCAM Vakfı Sıfır Atık Gönüllüleri, toplumsal bilinci arttırmak, yaşadığımız çevreyi korumak ve temiz bir gelecek için sürdürdüğü faaliyetlerine yenisini ekledi.

Ciner Grubu bünyesinde yer alan Park Cam A.Ş öncülüğünde, Uludağ Maden Suları Türk A.Ş, Beypazarı İçecek A.Ş, Kınık Maden Suları A.Ş, Sarıkız Doğal Kaynak Suları A.Ş. firmalarının katılımları ile kurulan, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” felsefesini desteklemek ve ülke genelinde yaymak için “Sıfır Atık Gönüllüleri” ekibini kurdu.

15 Eylül World Cleanup Day (Dünyayı Temizleme Günü) kapsamında, Bircam Vakfı Sıfır Atık Gönüllüleri, Türkiye’nin önemli bölgelerinde “Sıfır Atık” felsefesine uygun olarak 15 Eylül Cumartesi saat 10:00 – 12:00 arasında temizlik etkinliği yapacak.

Temizlik Etkinliği Yapılacak Yerler:

- Kırklareli İğneada Sahili
- İstanbul Yeşilköy Sahili
- Bursa Güzelyalı Sahili
- İzmir Foça Sahili
- Trabzon Uzungöl Tabiat Parkı
- Antalya Alanya Sahili

 

BİRCAM Vakfı Başkanı Ömer Kızıl (sağda) ve Başkan Yardımcısı Selçuk Küçükseyhan.

 

"CUMARTESİ BAŞLANGIÇ OLSUN"

BİRCAM Vakfı Başkanı Ömer Kızıl, "Türkiye'yi cumartesi temizleyeceğiz. Bir günde temizleyip 364 gün kirletmeyelim. Attığımız çöplerin neredeyse yüzde 80'ninin geri dönüşümlü atık olduğunu unutmayalım. Hep beraber cumartesi günü başlangıç olsun ve Türkiye'yi temiz tutalım" dedi.

BİRCAM Vakfı Başkan Yardımcısı Selçuk Küçükseyhan da, üst düzey devlet protokolünün, yazılı ve görsel basının temsilcilerinin davet edileceği etkinliklere halkın da desteğini beklediklerini söyledi. 

500 KİŞİLİK GÖNÜLLÜ EKİP

Mühendis, mimar, doktor, avukat, akademisyen, sanatçı, sporcu ve öğretmen gibi toplumun farklı meslek gruplarından oluşacak 500 kişilik gönüllü ekibi, etkinlik sırasında atıkları kaynağında ayırarak toplayacak, değerlendirilebilir atıkları lisanslı geri kazanım firmalarına gönderecek.

Atıklar sıfır atık renk skalasına bağlı kalarak;
Kağıt-Karton Atıklar, Mavi Torbalarda
Plastik Atıklar, Sarı Torbalarda
Cam Atıklar, Yeşil Torbalarda
Metal Atıklar, Gri Torbalarda
Organik atıklar, Beyaz Renkli Biyo-bozunur Torbalarda
Geri Dönüşemeyen Atıklar, Siyah Torbalarda toplanacak.

 

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