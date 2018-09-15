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BİRCAM Vakfı'nın çağrısıyla harekete geçildi
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BİRCAM Vakfı'nın çağrısıyla harekete geçildi: 'Temiz bir Türkiye için'

Sokaklar, denizler, ormanlar kirletilirken, tatilciler bile çöplerini arkalarında bırakarak evlerine dönüyor. Durum böyle olunca çevre kirliliği de artıyor haliyle... İnsan kaynaklı çevre kirliliğine dikkat çekmek için BİRCAM Vakfı harekete geçti. 'Gelin bu cumartesi Türkiye'yi temizleyelim' sloganıyla bugün Türkiye'nin pek çok ilinde temizlik çalışması başlatıldı. Milyonlarca gönüllü etkinliğe destek verdi

15.09.2018 - 15:03 | Güncelleme:

BİRCAM Vakfı Sıfır Atık Gönüllüleri, toplumsal bilinci arttırmak, yaşadığımız çevreyi korumak ve temiz bir gelecek için sürdürdüğü faaliyetlerine yenisini ekledi.

Ciner Grubu bünyesinde yer alan Park Cam A.Ş öncülüğünde, Uludağ Maden Suları Türk A.Ş, Beypazarı İçecek A.Ş, Kınık Maden Suları A.Ş, Sarıkız Doğal Kaynak Suları A.Ş. firmalarının katılımları ile kurulan, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” felsefesini desteklemek ve ülke genelinde yaymak için “Sıfır Atık Gönüllüleri” ekibini kurdu.

15 Eylül World Cleanup Day (Dünyayı Temizleme Günü) kapsamında BİRCAM Vakfı Sıfır Atık Gönüllüleri, Türkiye’nin önemli bölgelerinde “Sıfır Atık” felsefesine uygun olarak temizlik etkinliği yaptı.

İzmir Foça'daki çalışmaları da Habertürk muhabiri Gülçin Ayçe takip etti.

İşte genç, yaşlı pek çok gönüllünün katıldığı temizlik çalışmalarından görüntüler... 

MİLYONLARCA GÖNÜLLÜ DESTEK VERDİ

BİRCAM Vakfı Sıfır Atık Gönüllüleri 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Mudanya Güzelyalı Sahil şeridini temizledi.

Doğaya zarar veren katı atıklara karşı farkındalık yaratma ve yeni nesillere temiz bir gelecek hedefiyle gerçekleştiren 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri (BİRCAM) Vakfı Sıfır Atık Gönüllüleri de Mudanya Güzelyalı Sahil şeridini temizleyerek destek verdi.

 

Vakıf yöneticilerinin katıldığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sahil Hizmetleri veMudanya Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüklerinin de destek verdiği etkinlikte 250 gönüllü sadece 1 günde biriken geri dönüştürülebilir katı atıkları toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırılmasına yardım etti. 10 yıldır dünyanın dört bir yanında 100’den fazla ülkede gerçekleştirilen 15 Eylül Dünya Temizlik günü (World Cleanup day) etkinliğine tüm Türkiye’de milyonlarca gönüllü destek veriyor.

"BU SİNERJİ BİR GÜNLE SINIRLI KALMASIN"

Yapılan çalışmaların tek bir günle sınırlanmaması gerektiğinin altını çizen BİRCAM Vakfı Başkanı ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Bugün gelişen teknoloji ve inovasyon çalışmalarının da etkisiyle attığımız çöplerin yüzde 80’i geri dönüştürülebilir durumda. Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en çok atık üreten 12. ülke olduğunugöz önünde bulundurarak aynı hızla doğayı kirletmeye devam ettiğimizde çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmamızın mümkün olmadığı ortada. Sevindirici bir gelişme ise geçen sene ile kıyaslandığında geri dönüştürülebilir atıklar %20 oranında daha az olması . Dünyanın en büyük sivil toplum hareketlerinden biri olan 15 Eylül Dünya Temizlik Günü de aslında bu gerçeğe dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için iyi bir vesile. Bugün gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle burada sınırlı bir alanı temizledik; diliyorum ki bu sinerji bu günle sınırlı kalmasın, geri dönüşümün önemi daha fazla insan tarafından anlaşılsın. Bu hareketi herkes kendi mahallesinde organize olarak başlatabilir, destek verebilir. Böylece atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecinde bir değer kazanır. Çünkü ancak bu şekilde gelecek nesillerimize temiz bir Türkiye bırakabiliriz” dedi.Ayrıca geri dönüştürülebilir camlar konusunda da ayrıştırma konusunda sıkıntı olduğuna değinen Kızıl, “ Cam şişelerde şeffaf ve renkli şişeler ayrıştırılmazsa geri dönüştürülemez. Biz bunun için de inovatif bir çalışmayla bu şişeleri ayırabilen, önümüzdeki dönemlerde de sayısının artmasını hedeflediğimiz bir makina geliştirdik. İşletmeler için de ayrıca kolaylık sağlıyor çünkü şişeleri kırarak daha az yer kaplayacak şekilde depoladığını söyledi ve bu sayede ayda 1,5 ton cam toplandığını sözlerine ekledi.

 

 

 

Temizlik Etkinliği Yapılan Yerler:

- Kırklareli İğneada Sahili
- Bursa Güzelyalı Sahili
- İzmir Foça Sahili
- Trabzon Uzungöl Tabiat Parkı
- Antalya Alanya Sahili

Atıklar sıfır atık renk skalasına bağlı kalarak;
Kağıt-Karton Atıklar, Mavi Torbalarda
Plastik Atıklar, Sarı Torbalarda
Cam Atıklar, Yeşil Torbalarda
Metal Atıklar, Gri Torbalarda
Organik atıklar, Beyaz Renkli Biyo-bozunur Torbalarda
Geri Dönüşemeyen Atıklar, Siyah Torbalarda toplanacak

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 54 dakika önce
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