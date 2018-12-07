İstanbul'da geri dönüşüm zirvesi

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Çevre Zirvesi zirvesinin ziyaretçileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da vardı.

"Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm" konseptiyle düzenlenen zirvede plastik, cam, karton ve alüminyum ambalajların geri dönüşüme kazandırılması ve çevreye verdikleri zararların sıfıra indirgenmesi için yapılan projeler İstanbullular ile buluştu.



"TÜKETİM AHLAKI TEMEL BİR SORUN OLARAK KARŞIMIZDA"

Emine Erdoğan tek tek stantları gezerek yetkililerden bilgi almasının ardından kürsüye gelerek, "Ne yazık ki çevre adına büyük kıyımlar yaşanıyor, hızlı kentleşme ve değişen tüketim alışkanlıkları birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Çevre kirliliğinin çözümünde tüketim ahlakı temel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Çevre meselesini bütün yönleriyle ele almak zorundayız” diye konuştu.

"CAM ŞİŞLERİN YÜZDE DOKSANINI DÖNÜŞTÜRMÜYORUZ"

Cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması için yürütülen projeler fuara damgasını vurdu.

BİRCAM Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Küçükseyhan, cam şişelerin geri dönüşümünün uzun vadede Türkiye’de yaygınlaşmasını beklediklerini ifade etti.

Selçuk Küçükseyhan konuşmasına şöyle devam etti:

"Camın öyle bir özelliği var. Cam sonsuz kere geri dönüştürebilen tek ambalaj malzemesi. Diğer bütün ambalajlar farklı bir ürün olarak geri dönüyor ekonomiye. Ancak cam ambalajı tamamen cam olarak kullanabiliyoruz. Avrupa'nın tamamında bizim geliştirdiğimiz bazı makinelerin benzerleri çalışmakta. Bizde de yeni yeni gelişiyor. Bizim kendi geliştirdiğimiz tamamen yerli yani Türk mühendislerinin geliştirdiği makinelerle sahada yakın zamanda geri dönüşüme başlayacağız. Şu an Türkiye'de bir buçuk milyon ton cam ambalaj üretimi yapılmakta. Bunun 1.2 milyon tonu iç piyasada tüketiliyor. Bunun da yüzde 10'nu toplanıyor ve ekonomiye geri kazandırılıyor. İtalya'da bu rakamlar yüzde 80'lerde, Almanya'da ise yüzde 80'lerin üzerinde. Bizim hedefimiz Avrupa'daki geri dönüşüm oranlarına ulaşabilmek."

"HALKIMIZ TEŞVİK EDİLİRSE BÜYÜK VERİM ALACAĞIZ"

Küçükseyhan, geri dönüşümü teşvik için planladıkları yöntemleri de şöyle anlattı:

“Bizler vakıflar ya da özel şirketler olarak altyapıyı oluşturduktan sonra asıl yapmamız gereken iş, okullardan, çocuklarımızdan başlayarak bunun eğitimini vermeliyiz. Bizim geliştirdiğimiz projeler var. Eğer halkımız edilirse daha büyük verim alacağımızı düşünüyoruz. Bir cam şişe getiren kişiye bir MB internet, dakika ya da SMS vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde İstanbul'da bu projeye başlayacağız. Bu şekilde hem teşvik hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlayacağız.”

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