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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, alışveriş merkezinde 2 saat kalan Birce Akalay, eli boş ayrıldı. Fotoğrafları çekilirken, "Çok kötü haldeyim ya. Çekmeseydiniz keşke. Sabahtan beri çalışıyorum, darma dumanım" diyerek sitem etti. Akalay, "Saatlerdir bir şey arıyorum ama aradığımı bulamadım" dedi.