Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, gece apar topar hastaneye gitti
Rol aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay, gece sevgilisi Hakan Kurtaş ile apar topar hastaneye gitti
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile gece apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye gitti.
Yer aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedelediği öğrenilen Birce Akalay'ın yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durumu olmadığı tespit edildi.
40 yaşındaki oyuncu, ardından doktorun kendisine yazdığı ilaçları almak için hastaneden ayrıldı.