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"ALIŞVERİŞ YAPARKEN KONUŞMAM"

Kapadokya tatilinden dönüp soluğu alışverişte alan Birce Akalay, kendisine yöneltilen sorular karşısında, "Ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım? Yeri ve zamanı değil. Alışveriş yaparken konuşmam" dedi.