Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Birce Akalay, Hatice Aslan, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Cansu Tosun, Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ve Belçim Bilgin, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Erken saatlerde mekandan ayrılan ve muhabirlerle sohbet eden Akalay, "Vakitli, vakitli eve. Yarın iş güç..." diye konuştu.

Markası için çalıştığını söyleyen oyuncu, "Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı, uykuya dikkat ederek yaşıyorum." ifadelerini kullandı.