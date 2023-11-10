Birçok insan bu soruya aynı yanıtı veriyor ve bilim henüz nedenini bulamadı
İnsan zihninin sınırları o kadar gizemli ki bunu basit bir soruda bile görebiliyoruz. Yapılan araştırmalar, birçok kişinin tek bir soruya aynı cevabı verdiğine dair ilginç bir veri sunuyor.
Bilimin ve eğlencenin birleştiği küçük bir test yapacağız. Hızlıca bir renk ve 0 ila 9 arasında bir sayı seçin. Seçtiyseniz devam edelim...
Muhtemelen birçok insan gibi mavi rengi ve 7 sayısını seçtiniz. Bunu nereden mi biliyoruz çünkü görünüşe göre dünyada birçok insan, bu soru karşısında mavi ve 7 cevabını veriyor. Hatta bu durumun kendi adı bile var; mavi-yedi fenomeni.
1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, farklı zamanlarda yaşayan ve farklı kültüre sahip insanlardan rastgele seçim yapmaları istendiğinde maviyi ve 7 rakamını tercih etme eğiliminde olduğunu gösterdi.
Örneğin, bu fenomeni tanımlamak için yapılan ilk çalışmada (1971, ABD) insanların yüzde 40'ı maviyi, yüzde 30'u ise yedi rakamını seçti. 2015 yılında araştırmacı ve profesör Miho Saito tarafından Japon öğrenciler üzerinden yapılan başka bir çalışmada; öğrencilerin yüzde 37'si maviyi, yüzde 22'si ise 7 rakamını seçti.
Peki, neden? Profesör Saito, konuya dair akla yatan birkaç açıklama sundu.
Öncelikle mavi rengi hiçbir kültürde tabu olarak algılanmıyordu. Deniz ve gökyüzü renklerini yansıttığı için evrensel bir seçim olması mantıklıydı.
Yedi rakamı ise uğurlu bir sayı olarak kabul ediliyordu ve birçok dinde 7 rakamı fazlasıyla geçiyor.
Elbette herkesin cevabı mavi-yedi değil ama yine de birçok insanın buna eğilim göstermesi zihnimizin nasıl çalıştığına dair ilginç bir gizeme işaret ediyor.
Kaynak: How To Stuff Works, Business Insider