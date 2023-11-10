Birçok insan bu soruya aynı yanıtı veriyor ve bilim henüz nedenini bulamadı

Birçok insan bu soruya aynı yanıtı veriyor ve bilim henüz nedenini bulamadı

Bilimin ve eğlencenin birleştiği küçük bir test yapacağız. Hızlıca bir renk ve 0 ila 9 arasında bir sayı seçin. Seçtiyseniz devam edelim...

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Muhtemelen birçok insan gibi mavi rengi ve 7 sayısını seçtiniz. Bunu nereden mi biliyoruz çünkü görünüşe göre dünyada birçok insan, bu soru karşısında mavi ve 7 cevabını veriyor. Hatta bu durumun kendi adı bile var; mavi-yedi fenomeni.

1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, farklı zamanlarda yaşayan ve farklı kültüre sahip insanlardan rastgele seçim yapmaları istendiğinde maviyi ve 7 rakamını tercih etme eğiliminde olduğunu gösterdi.