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        Haberler Sağlık Birçok insanda görülüyor: Uykusuzluğun nedeni 'İnsomnia' olabilir! İnsomnia nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

        Birçok insanda görülüyor: Uykusuzluğun nedeni 'İnsomnia' olabilir

        Uykusuzluk hastalığı olarak bilinen 'İnsomnia' günümüzde pek çok insan da görülüyor. Kişinin uykuya dalmasına engel olan bu uyku bozukluğu günlük hayatta performans düşüklüğüne neden olabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:55
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        BİRÇOK KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

        İnsomnia olarak bilinen uykusuzluk hastalığı, kişinin uykuya dalmasına engel olan bir bozukluktur. Kişi uykuya dalmakta zorlanabileceği gibi yeterince uyumadığı halde çok erken uyanma yada uykunun bölünmesinden sonra uyuyamama durumu da yaşabilir.

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        İnsomnia nedeniyle kişi kendini yorgun hissedebilir. Kişinin gün içerisinde enerji seviyesini, ruh halini ve yaşam kalitesini etkileyen 'İnsomnia' kişiden kişiye değişebiliyor.

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        İNSOMNİA NEDENLERİ?

        Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50'si zaman zaman uykusuzlukla karşılaşabiliyor ve her 10 kişiden 1'i kronik uykusuzluktan şikayet edebiliyor.

        Uykusuzluk kadınlarda erkeklerden yaklaşık iki katı daha fazla görülüyor. Peki İnsomnia'ya neden olan etkiler neler?

        - İlaç kullanımı

        - Duygusal veya fiziksel rahatsızlık

        - Gürültü, ışık veya aşırı sıcak

        - Seyahat sonrası yaşanan jetlag

        - Depresyon

        - Tiroid hastalıkları

        - Psikolojik nedenler

        - Kronik stres

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        İNSOMNİA BELİRTİLERİ NELER?

        - Sosyal, mesleki, akademik işleyişi bozan uykusuzluk

        - Haftada en az 3 akşam yaşanan ve en az 3 ay sebat eden uykuya dalma, gecede 3 defadan fazla uyanma veya sabah erken uyanıp tekrar uyuyamama durumu

        - Gün içinde uyuklama hali

        - Yorgunluk

        - Sinirlilik

        - Konsantrasyon eksikliği

        - Hafıza sorunları

        - Geceleri uykuya dalmakta zorluk çekme

        - Gece uyanmak

        - Çok erken uyanmak

        - Gece uykusundan sonra dinlenmiş hissetmemek

        - Anksiyete

        - Gün içinde sıklıkla hata yapma veya uykusuzluğa bağlı kazaların yaşanması gibi belirtiler vermektedir.

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        İNSOMNİA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

        İnsomnia'nın en yaygın nedeni stres ve psikofizyolojik sorunlardır. Stresli bir durumdan dolayı uyuyamamak yaygın bir durum olsa da bazı insanlarda stres sona erdiğinde bile uykusuzluk devam eder.

        Bu tarz strese bağlı uykusuzluk sorunları doktor tarafından önerilen hayat değişiklikleri ve ilaç tedavisi ile düzeltilebilir.

        Not: Tedavi amaçlı değil bilgilendirmek için haber yazılmıştır. En iyi tedavi yöntemi için bir doktora danışınız.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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