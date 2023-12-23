- Gün içinde sıklıkla hata yapma veya uykusuzluğa bağlı kazaların yaşanması gibi belirtiler vermektedir.

- Haftada en az 3 akşam yaşanan ve en az 3 ay sebat eden uykuya dalma, gecede 3 defadan fazla uyanma veya sabah erken uyanıp tekrar uyuyamama durumu

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İNSOMNİA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

İnsomnia'nın en yaygın nedeni stres ve psikofizyolojik sorunlardır. Stresli bir durumdan dolayı uyuyamamak yaygın bir durum olsa da bazı insanlarda stres sona erdiğinde bile uykusuzluk devam eder.

Bu tarz strese bağlı uykusuzluk sorunları doktor tarafından önerilen hayat değişiklikleri ve ilaç tedavisi ile düzeltilebilir.

Not: Tedavi amaçlı değil bilgilendirmek için haber yazılmıştır. En iyi tedavi yöntemi için bir doktora danışınız.