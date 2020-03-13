Birçok sinema salonu kapanacak

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema salonlarının kapanıp - kapanmayacağına yönelik nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama Türkiye'deki 2 bin 858 sinema salonunun çoğu zaten kapanacak.

Koronavirüs tehdidi, birçok sektörü etkilediği gibi sinama sektörüne de büyük darbe vurdu.

Türk filmlerinin de ABD filmlerinin de gösterimlerinin ertelenmesi, sinema salonu işletmecilerini sinema salonlarını kapatmaya zorluyor.

Konuştuğum işletmeciler, yeni filmlerin gösterimde olmamasından, gösterimdeki mevcut filmlerin ise vizyon takvimini tamamlamasından dolayı izleyici olmayacağından dolayı sinema salonlarını kapatmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Elektrik, doğalgaz, işçi ücretlerinden oluşan maliyetlerin artması nedeniyle zaten ekonomik olarak zor durumda olduklarını dile getiren sinema salonu işletmecileri, gerek koronavirüs tehdidi gerekse 'Ölü sezon' olarak tanımlanan yaz sezonuna girilecek olmasından dolayı birçok sinema salonunu kapatacaklarını söyledi.

Koronavirüs tehdidinin geçmesinden sonra ertelenen filmlerle yeni çekilecek filmlerin vizyon takvimi çakışacak. Sinema salonlarının azalmasıyla da sinema söktöründe büyük bir vizyon takvimi kirizi yaşanacak.

Bu arada bazı sinema salonlarında koronavirüs tehdidi nedeniyle koltuk aralıkları geniş bırakılarak bilet satma işlemine geçildi. İzleyiciler arasında büyük mesafe bulunacak.