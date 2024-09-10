Birçok ülke, iklim protestolarını bastırmak için sert tedbirlere başvuruyor

Climate Rights International (CRI) isimli kuruluş, "İnce Buzun Üzerinde: Demokratik Ülkelerde İklim Değişikliği Protestocularına Orantısız Tepkiler" başlıklı rapor yayınladı.

Raporda, Avustralya, Almanya, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İngiltere ve ABD'nin iklim protestolarına ve aktivistlere karşı aldıkları sert tedbirler belgelendi.

Bu ülkelerdeki iklim protestocularının gözaltı ve hapis gibi cezalar aldığı ifade edilen raporda, İngiltere, Almanya ve ABD dahil birçok ülkede şiddet içermeyen protestolar için yüksek hapis cezaları verildiğine işaret edildi.

Raporda, bu ülkelerin ayrıca barışçıl protestoların büyük çoğunluğunu yasa dışı saymak için yeni yasalar çıkardığı belirtildi.

Hükümetlerin bu cezalarla, ifade ve toplanma özgürlüğünü gibi bazı hakları ihlal ettiği aktarılan raporda, aktivistlerin medya ve siyasetçiler tarafından "ekoterörist ya da holigan" şeklinde yansıtıldığı öne sürüldü.

Küresel Kuzey ülkelerinin fosil yakıt kullanımını azaltarak iklim krizinin etkilerini hafifletmek yerine bu soruna dikkat çekmek için düzenlenen gösterilere sert şekilde karşılık verdiği kaydedilen raporda, aksine, gelişmekte olan ülkelerin bu gösterilere yönelik tepkileri zengin ülkelerce eleştirdiğine dikkat çekildi.