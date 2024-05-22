Birgi, SENTRUM Yeşil Destinasyon Modeli'nin ikinci durağı olacak

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklığı ile yoluna devam eden SENTRUM Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi köyü, Ayvalık Küçükköy’den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci merkezi olacak. Sabancı Vakfı ve HiltonSA Otelleri projenin destekçileri, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kaymakamlığı ise projenin yerel ortakları arasında yer alıyor.

SENTRUM Projesi kapsamında Birgi’de toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, küresel olarak kabul görmüş standartların, destinasyonun özgün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi amaçlanıyor.

REKLAM Projenin başlıca hedefleri arasında Birgi’de GSTC’nin (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterleri ile uyumlu bir destinasyon dönüşümüne öncülük etmek, iklim risk değerlendirmesi ile mevcut ve gelecekte turizm destinasyonunu etkileyecek riskleri ve uyum tedbirlerini belirlemek, ziyaretçi taşıma kapasitesi çalışmasıyla Birgi’nin sosyal, çevresel, kültürel mirası üzerinde baskı yaratmayacak şekilde ziyaretçi planlaması yapmak, Birgi için bir markalaşma ve pazarlama stratejisi oluşturmak yer alıyor. SENTRUM projesinin hedefleri, bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonra Birgi’de yapılacaklar; Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar , UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr.Elif Balcı Fisunoğlu’nun katıldığı basın toplantısında paylaşıldı.

"SENTRUM İLE BİRGİ'DE DE PAYDAŞLARIMIZ İLE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Basın toplantısında konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak, büyüyen Türkiye’ nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Diğer yandan da iklim krizi başta olmak üzere dünyamızın ve ülkemizin sorunlarına amaçlar için ortaklıklar kurarak çözümün bir parçası olma isteğimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda taahhüt ediyoruz. Daha İyi Bir Gelecek vizyonumuzun ışığında ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün sürdürülebilir uygulamalar ve yenilenebilir enerji ile dönüşebileceğini SENTRUM ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de ispat etmiştik. Sentrum projesi gerek farkındalık çalışmalarımız gerekse İşimin Enerjisi çatısı altında geliştirdiğimiz projeler ile taçlandı. Enerjisa Enerji olarak bundan sonra Birgi’de de paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir gelecek için çalışmaya, Türkiye’ye örnek olmaya devam ederken, SENTRUM Projesi ile de Türkiye ve dünya ölçeğinde başarı hikayesi yazmaya devam edeceğiz” dedi.