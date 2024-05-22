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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Birgi, SENTRUM Yeşil Destinasyon Modeli'nin ikinci durağı olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Birgi, SENTRUM Yeşil Destinasyon Modeli'nin ikinci durağı olacak

        "Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM)" Projesi, yeşil destinasyon modelinin ikinci merkezini Ayvalık Küçükköy'den sonra İzmir'in tarihi Birgi Köyü'nde hayata geçiriyor

        Giriş: 22.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:53
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        SENTRUM'un ikinci durağı Birgi
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        Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklığı ile yoluna devam eden SENTRUM Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi köyü, Ayvalık Küçükköy’den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci merkezi olacak. Sabancı Vakfı ve HiltonSA Otelleri projenin destekçileri, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kaymakamlığı ise projenin yerel ortakları arasında yer alıyor.

        SENTRUM Projesi kapsamında Birgi’de toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, küresel olarak kabul görmüş standartların, destinasyonun özgün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        Projenin başlıca hedefleri arasında Birgi’de GSTC’nin (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterleri ile uyumlu bir destinasyon dönüşümüne öncülük etmek, iklim risk değerlendirmesi ile mevcut ve gelecekte turizm destinasyonunu etkileyecek riskleri ve uyum tedbirlerini belirlemek, ziyaretçi taşıma kapasitesi çalışmasıyla Birgi’nin sosyal, çevresel, kültürel mirası üzerinde baskı yaratmayacak şekilde ziyaretçi planlaması yapmak, Birgi için bir markalaşma ve pazarlama stratejisi oluşturmak yer alıyor.

        SENTRUM projesinin hedefleri, bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonra Birgi’de yapılacaklar; Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar , UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr.Elif Balcı Fisunoğlu’nun katıldığı basın toplantısında paylaşıldı.

        "SENTRUM İLE BİRGİ'DE DE PAYDAŞLARIMIZ İLE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Basın toplantısında konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak, büyüyen Türkiye’ nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Diğer yandan da iklim krizi başta olmak üzere dünyamızın ve ülkemizin sorunlarına amaçlar için ortaklıklar kurarak çözümün bir parçası olma isteğimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda taahhüt ediyoruz. Daha İyi Bir Gelecek vizyonumuzun ışığında ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün sürdürülebilir uygulamalar ve yenilenebilir enerji ile dönüşebileceğini SENTRUM ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de ispat etmiştik. Sentrum projesi gerek farkındalık çalışmalarımız gerekse İşimin Enerjisi çatısı altında geliştirdiğimiz projeler ile taçlandı. Enerjisa Enerji olarak bundan sonra Birgi’de de paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir gelecek için çalışmaya, Türkiye’ye örnek olmaya devam ederken, SENTRUM Projesi ile de Türkiye ve dünya ölçeğinde başarı hikayesi yazmaya devam edeceğiz” dedi.

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Turizm kalkınmanın güçlü bir motoru olabilir. Ancak aynı zamanda çevre üzerinde de ağır bir baskı oluşturabilir ve turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliklerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu nedenle, turizmden geçimini sağlayan bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlarken doğayı koruyan ve değer veren daha yeşil, daha sürdürülebilir modeller geliştirmek hayati önem taşıyor” dedi.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, “Sıfır atık çalışmaları ile dönüşüm yolculuğuna başlayan Türk turizmi, 2022 başlangıcıyla Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Kuruluşları için uluslararası akreditasyon sağlamanın yanı sıra sürdürülebilir seyahat ve turizme yönelik küresel standartları belirleyen ve yöneten kuruluşu olan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile iş birliği anlaşması yaparak sürdürülebilir turizm yol haritasını oluşturmuştur. Bu anlaşma ile Türkiye, ‘sürdürülebilir turizm alanında ilk defa hükümet nezdinde’ anlaşma yapan ilk hükümet olmuştur. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı; konaklama tesisleri başta olmak üzere, destinasyonlar ve tur operatörleri için tüm turizm sektöründe dönüşümünü sağlayacaktır. Türkiye’nin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ciddiyetle ele alarak hükümet nezdinde imza attığı anlaşmada, 2030 yılına kadar tüm uluslararası standartlar sağlanmış olacaktır. İnanıyoruz ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Enerjisa paydaşlığında hayata geçen ve odağına Sürdürülebilir Turizmi alan Sentrum projesi kapsamındaki çalışmalar ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak ve dünyada iyi uygulama örneği olarak yerini alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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