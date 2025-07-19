Birgül Erken'den Türkiye rekoru
Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcumuz Birgül Erken, 38 metre ile rekor kırdı.
Milli sporcumuz Birgül Erken, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoruna imza attı.
Kaş ilçesindeki şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Erken, Türkiye rekoru kırdı.
Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.
Erken, şampiyonanın son gününde yarın çift palet branşında dalış yapacak.