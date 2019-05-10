Toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre %18,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton olarak gerçekleşti.



SIĞIR ETİ ÜRETİMİ 191 BİN 287 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ



Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre %20,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,7 oranında azaldı.



KOYUN ETİ ÜRETİMİ 17 BİN 932 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ



Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre %0,2 artarken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,7 oranında azaldı.