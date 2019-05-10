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Birinci çeyrek kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düşüşle 211 bin 435 ton olarak gerçekleşti.

kırmızı et üretim istatistikleri

Toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre %18,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ 191 BİN 287 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre %20,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,7 oranında azaldı.

KOYUN ETİ ÜRETİMİ 17 BİN 932 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre %0,2 artarken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,7 oranında azaldı.

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