Birinci sınıflar okula ne zaman başlıyor? Okullar 4 gün mü olacak? İşte net cevabı
Birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar 4 gün mü olacak? Okulların başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte detaylar...
Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların açılış tarihleri ve eğitim günleri merak ediliyor. Özellikle de birinci sınıfların okula ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar 4 gün mü olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...
BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak. Birinci sınıflar ise 4 Eylül'de başlayacak.
OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?
Henüz okulların 4 gün olmasıyla ilgili bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla okullar haftanın 5 günü ders verecekler.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.