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        Haberler Gündem Eğitim Birinci sınıflar okula ne zaman başlıyor? Okullar 4 gün mü olacak? İşte net cevabı

        Birinci sınıflar okula ne zaman başlıyor? Okullar 4 gün mü olacak? İşte net cevabı

        Birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar 4 gün mü olacak? Okulların başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 12:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:38
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        Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların açılış tarihleri ve eğitim günleri merak ediliyor. Özellikle de birinci sınıfların okula ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar 4 gün mü olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

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        BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak. Birinci sınıflar ise 4 Eylül'de başlayacak.

        OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

        Henüz okulların 4 gün olmasıyla ilgili bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla okullar haftanın 5 günü ders verecekler.

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        SÖMESTR NE ZAMAN?

        Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

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        ARA TATİL TARİHLERİ

        Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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        YAZ TATİLİ TARİHLERİ

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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