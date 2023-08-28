Haberler Gündem Eğitim Birinci sınıflar okula ne zaman başlıyor? Okullar 4 gün mü olacak? İşte net cevabı

Birinci sınıflar okula ne zaman başlıyor? Okullar 4 gün mü olacak? İşte net cevabı Birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar 4 gün mü olacak? Okulların başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 28.08.2023 - 12:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:38 facebook

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Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların açılış tarihleri ve eğitim günleri merak ediliyor. Özellikle de birinci sınıfların okula ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar 4 gün mü olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

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BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak. Birinci sınıflar ise 4 Eylül'de başlayacak. OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK? Henüz okulların 4 gün olmasıyla ilgili bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla okullar haftanın 5 günü ders verecekler.