Birinin fazla benmerkezci olduğunun 6 işareti!

Ben-merkezlilik, öz-bakımdan farklıdır; çünkü öz-bakım, ihtiyaçlarınızı karşılamayı ve arada bir kendinizi ilk sıraya koymayı içerirken, özellikle de stresli bir durumla karşı karşıyaysanız, ben-merkezlilik yalnızca kendini düşünmeyi içerir.

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Uzmanlar birinin fazla benmerkezci olduğunun işaretlerini ve onun davranışlarını anlamanıza ve onunla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejiler öneriyor. Ayrıca fazla benmerkezci olup olmadığınızı ve nasıl daha az merkezci olabileceğinizi keşfetmenize de yardımcı olmanızda önerileri bulabilirsiniz.