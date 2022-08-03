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Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdanları sızlatan olay! Son dakika: Birkaç gün önce dünyaya geldi, sokağa atıldı! - Güncel haberler
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Vicdanları sızlatan olay! Birkaç gün önce dünyaya geldi, sokağa atıldı!

Antalya'da bir ağacın altında 10 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu. Vicdanları sızlatan olayda, mahallede bir anne tarafından emzirilen erkek bebek daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak için bölgedeki kameraları incelemeye aldı

Vicdanları sızlatan olay! Son dakika: Birkaç gün önce dünyaya geldi, sokağa atıldı! - Güncel haberler
Birkaç gün önce dünyaya geldi, sokağa atıldı!
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İHA

Antalya'da, bir ağacın altında 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek bulundu. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeği bırakanları bulmak için polis kameraları incelemeye aldı.

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde bir bebek buldu.

MAHALLELİ YAKINDAN İLGİLENDİ

Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri de geniş çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

'KÖTÜ BİR DURUM ÇOK ÜZÜLDÜK'

Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, “Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum biz de çok üzüldük” dedi.

'BİR ANNE BUNU NASIL YAPAR, ÇOK ETKİLENDİM'

Bebeği emziren Teslime Yılmaz ise, "Sabah saatlerinde bulunmuş. Çocuğu ağlamasını durduramayınca beni arıyorlar. Ben de hemen geldim. Çocuğa baktık, kucağımızda salladık, durmadı. Ben de anneliğin verdiği duygu ile emzirmeye karar verdim. Emzirirken uyumaya başladı. Çok açtı. Çok emdi, hatta ben geri çekmeye çalıştıkça beni bırakmadı. Sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. Çok kötü oldum. Sokakta bir hayvan bile yavrusunu bırakmaz. Bir anne bunu nasıl yapar. Hiçbir şekilde ben bırakamam. Çocuğu emzirirken sürekli o bebek aklıma geliyor. Ben çok etkilendim” diye konuştu.

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