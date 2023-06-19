HASTANIN YANINDAN GİDİYORSA DAHA ZAMANI VAR DEMEKTİ

Hemşireler ile beraber vizite çıkan Oscar 310 numaralı odanın kapısına gelince durmuş ve hiç hareket etmeden beklemiş. 25 dakika sonra kapı açılınca içeri giren Oscar, Bayan T'nin yatağına çıkmış, etrafında dolanmış, bir iki dakika yaşlı kadının yüzüne bakmış ve havayı koklamıştı. Sonra yataktan geri atlayıp sessizce odadan geri çıktı ve hemşireler kendi aralarında "Anlaşılan, Bayan T'nin daha zaman" var dedi.