Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait askeri uyduyu taşıyan füze düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait askeri uyduyu taşıyan füze düştü

Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen Vega füzesi, kalkıştan kısa bir süre sonra kayboldu. Füzenin Atlas Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor.

BBC TÜRKÇE

Avrupa Uzay Ajansı tarafından uzaya fırlatılan Vega füzesi, kalkıştan kısa bir süre sonra kayboldu.

Uzaya Soyuz füzesi de dahil olmak üzere ticari amaçla füze gönderen Arianespace'in verdiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri uyduyu taşıyan Vega füzesi, Fransız Guyanası'ndan Çarşamba akşamı fırlatıldı.

Füzenin Atlas Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor.

Bugüne kadar 15 kez uzaya fırlatılan Vega füzelerinin tümü daha öncede hedeflenen yere ulaşmıştı. Bu, Vega füzelerinin ilk başarısız deneyimi.

Arianespace şirketinin görevleri yerine getirmekten sorumlu başkan yardımcısı Luce Fabreguettes, kalkıştan iki dakika sonra "çok büyük bir anormallik meydana geldi" dedi.

Müşterilerden, yapılan ödemenin karşılığı verilemediği için özür diledi:

"Elimize geçen ilk uçuş verileri analizine bakarak, önümüzdeki saatlerde daha net bilgilere ulaşmış olacağız. Bu doğrultuda herkesle en kısa zamanda iletişime geçeceğiz."

Füzenin neden düştüğü şu an için bilinmiyor. Vega füzesinin atılışı, daha önce iki kez zorlu hava koşulları sebebiyle ertelenmişti.

Füze, BAE'nin FalconEye (Şahin Gözü) uydu sisteminin ilk parçası olan Falcon Eye 1 isimli uyduyu taşıyordu.

2012 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Vega, Avrupa ülkelerinin küçük uyduları uzaya gönderebilmesi için geliştirildi.

Fransa merkezli Arianespace, İtalya Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'yla ortak geliştirilen dört aşamalı Vega füze sisteminin satışını yapıyor.

  • Gizemli bir Rus uydusu ABD'de endişe yarattı
  • Trump: Savunma Bakanlığı'na 'Uzay Gücü' kurması emri verdim

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Niyagara Şelalesi'nden düşen adam yara almadan kurtuldu
BBCNiyagara Şelalesi'nden düşen adam yara almadan ...
BM temsilcisi Pedersen: Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız
BBCBM temsilcisi Pedersen: Suriye'de Anayasa ...
Reuters: İran, Basra Körfezi'nde İngiltere'ye ait petrol tankerini durdurmaya çalıştı
BBCReuters: İran, Basra Körfezi'nde İngiltere'ye ait ...
Muğla-Dalaman'da yangın: Alevler Göcek'e yaklaştı, iki mahalle boşaltıldı
BBCMuğla-Dalaman'da yangın: Alevler Göcek'e yaklaştı, ...
İran’ın nükleer programı: Uranyum zenginleştirme limitleri neden önemli?
BBCİran’ın nükleer programı: Uranyum zenginleştirme ...
İngiltere ve Kanada'dan küresel basın özgürlüğü için 5 maddelik girişim
BBCİngiltere ve Kanada'dan küresel basın özgürlüğü için ...
Hollanda'da 'gürültücü' çocuklara ilkokulun oyun alanı yasaklandı
BBCHollanda'da 'gürültücü' çocuklara ilkokulun oyun ...
İngiltere’nin yaklaşık 4 milyar dolarlık uçak gemisinde sızıntı bulundu, tatbikat yarıda kesildi
BBCİngiltere’nin yaklaşık 4 milyar dolarlık uçak ...
Twitter dini gruplara yönelik hakaretleri yasaklıyor
BBCTwitter dini gruplara yönelik hakaretleri yasaklıyor
Trump yönetimine "beceriksiz" diyen İngiliz büyükelçi Kim Darroch istifa etti
BBCTrump yönetimine "beceriksiz" diyen İngiliz büyükelçi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X