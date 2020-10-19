Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu sivillere saldıran Ermenistan'ı lanetledi

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Federasyon Genel Başkanı Haluk Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın 30 yıl önce Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kastettiğini, başta Hocalı katliamı olmak üzere masum insanları acımasızca katlettiğini anımsattı.

Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Kutlu, "Azerbaycan'ın Karabağ dışındaki şehirlerine füzelerle saldırmak suretiyle, insanlık ve savaş kurallarını hiçe sayan ve sivilleri bombalayan Ermenistan'ı en ağır biçimde lanetliyoruz." ifadesini kullandı.