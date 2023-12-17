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        Haberler Dünya Birleşik Krallık'ın Konsolosu kaçırıldı

        Birleşik Krallık'ın Konsolosu kaçırıldı

        Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador'daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 03:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 03:45
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        Birleşik Krallık'ın Konsolosu kaçırıldı
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        Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Armstrong, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

        Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.

        AÇIKLAMA YAPILMADI

        Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı.

        Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

        Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.

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        Adam kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu.

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