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Birleşik Krallık'ta İskoçya için ikinci referandum tartışması

Birleşik Krallık'ta İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebi dinmiyor. Londra'ya bağlı bir ülke olan İskoçya'da, yarın yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçları ada ülkesi için kritik önem taşıyor. Brexit öncesinde yapılan referandumda Birleşik Krallık'ta kalmaya karar veren İskoçya, Brexit'in durumu değiştirdiğini ve tekrar referandum yapılması gerektiğini savunuyor. Başbakan Johnson ise ikinci bir bağımsızlık referandumunun 'sorumsuzluk' olacağını söyledi.

Birleşik Krallık'ta İskoçya için ikinci referandum tartışması
Birleşik Krallık'ta İskoçya için ikinci referandum tartışması
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HABERTURK.COM / AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemenin sorumsuzluk olacağını savundu.

Johnson, yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

İskoçya ve Birleşik Krallık'taki birçok kişinin, salgından çıkılırken referandum düzenlemenin zamanı olmadığını düşündüğünü ileri süren Johnson, "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur." dedi.

YARIN İSKOÇYA'DA PARLAMENTO SEÇİMLERİ YAPILACAK

Yarın İngiltere'de yerel meclisler, İskoçya ve Galler'de parlamento ile Londra dahil 13 kentte de belediye başkanlığı seçimleri yapılacak.

İskoç Ulusal Partisi, seçimleri kazanması durumunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi vadediyor. Ancak referandum düzenlemek için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

ALTERNATİF YOLLAR DENENEBİLİR

İskoç Parlamentosu seçimlerini ayrılıkçıların kazanması durumunda daha da güçlenecek ayrılıkçıların, alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor.

Bu seçeneklerden birini, ilgili yasaya karşı mahkemeye gitmek ve izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmak oluşturuyor. İskoç siyasetçiler, böyle bir girişimin ihtimal dışı olmadığını belirtiyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bu Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabilir. Bu durum aynı zamanda Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabilir.

İSKOÇYA'NIN BAĞIMSIZLIK TARTIŞMASI NEDİR?

Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse İskoçya'nın Birleşik Krallık'ın parçası olarak mı kalmasının mı yoksa bağımsız bir ülke olmasının mı bölge açısından daha iyi olacağı tartışılıyor.

Şu anda Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık içinde yer alan İskoçya kendi parlamentosu, hukuk ve eğitim sistemi ve kilisesi ile geniş bir özerkliğe sahip. Ama dış politika, savunma ve bir kısım kamu gelirleri bakımından Birleşik Krallık'ın parçası.

2014'te yapılan referandumunda İskoçlar, yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmişti. Ancak o sırada Birleşik Krallık henüz Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almamıştı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon 2016 yılında Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması sürecini başlatan Brexit referandumunun sonucu belli olduğundan bu yana, koşulların değiştiğini söyleyerek ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılmasında ısrar ediyor.

İSKOÇYA BREXİT'E KARŞI OY VERMİŞTİ

2016'da yapılan Brexit referandumunda ülke genelinde seçmen ortalama yüzde 52 ile AB'den ayrılma yönünde oy kullanırken, İskoçya'da halkın yüzde 62'si AB'de kalınmasını istemişti.

Bağımsızlık yanlısı politikacılar bu nedenle İskoçya'nın Birleşik Krallık'a bağlı kalmak yerine kendi kaderini kendi ellerine alması gerektiğini savunuyorlar.

Bağımsız bir İskoçya'nın gelecekte AB'ye de üye olabileceği de dile getiriliyor.

İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi (SNP),İskoçya Parlamentosu'nda İskoç Yeşiller Partisi ile birlikte bağımsızlıktan yana bir çoğunluğa sahip ve Brexit referandumunda bölgeden alınan sonuçların, ikinci bir bağımsızlık referandumu konusunda meşru zemin oluşturduğunda ısrarlı.

Şu ana kadar bunun yapılamamasının sebebi Birleşik Krallık hükümetinin böyle bir referandumun anayasal sonuç yaratabilmesi ve meşru olabilmesi için gerekliliği her iki tarafça da kabul edilen resmi izni vermemesi.

SURGEON SEÇİMDEN GALİP ÇIKARSA...

Fakat üst üste yapılan kamuoyu yoklamaları İskoçya halkının eğiliminin bağımsızlıktan yana değiştiğini göstermeye başlayınca birlikçiler telaşlanmaya başladı çünkü yarın yapılacak İskoçya Parlamentosu seçimlerini SNP'nin yine kazanacağı öngörülüyor.

Nicola Sturgeon, yarın bölge parlamentosu için yapılacak seçimden zaferle çıkarlarsa Birleşik Krallık hükümetinin referandum konusundaki direncinin zayıflayacağını düşünüyor.

Fakat partisinin bazı milletvekilleri ve tabandaki bazı bağımsızlık yanlısı kesimler bundan pek emin değiller ve Sturgeon ve SNP liderliğinin yaklaşımının fazla temkinli olduğunu söylüyorlar.

Belki de bu itirazları yatıştırmak için SNP 11 maddelik bir "referandum yol haritası" yayınladı ve bir "bağımsızlık görev gücü" oluşturduğunu açıkladı.

Yol haritasında SNP hükümetinin, yarınki seçimde İskoçya Parlamentosu'nda çoğunluğu elde ederse, Kovid-19 salgını sona erer ermez, yeni bir bağımsızlık referandumu yapılması konusunda yasa teklifi vereceği kaydediliyor.

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