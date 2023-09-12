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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 4,3e yükseldi  - İş-Yaşam Haberleri

        Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 4,3e yükseldi 

        Birleşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:46
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        İngiltere'de işsizlik yükseldi 
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        Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e çıktı.

        Ülkede bonus hariç yıllık gelirler ise temmuzda yüzde 7,8 artış kaydetti. ONS açıklamasında, temmuz ayındaki gelir artışının, 2001'den bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu belirtildi.

        Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Reel gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak için enflasyonu yarıya indirme planımıza sadık kalmalıyız." ifadesini kullandı.

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