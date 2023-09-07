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        Haberler Ekonomi Emlak Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ağustosta yüzde 4,6 düştü - Emlak Haberleri

        Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ağustosta yüzde 4,6 düştü

        Birleşik Krallık'ta konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 4,6 gerileme ile son 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:54
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        İngiltere'de konut fiyatları ağustosta düştü
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        Konut kredi finansman kuruluşu Halifax'tan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 4,6 gerilediği, bunun 2009'dan bu yana yıllık bazdaki en sert düşüş olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, ülkede ortalama bir konut fiyatının ağustos ayı itibarıyla yıllık bazda 14 bin sterlin azalarak 279 bin 569 sterline gerilediği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, "Konut kredi faizlerinin haziran ve temmuz aylarındaki hızlı artışı düşünülünce bu durum şaşırtıcı sayılmamalı.” ifadesini kullandı.

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