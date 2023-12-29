Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya 200 hava savunma füze desteği

        Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya 200 hava savunma füze desteği

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden Birleşik Krallık, Rusya'nın hava saldırılarını önlemek amacıyla Kiev yönetimine 200 adet hava savunma füzesi gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya 200 füze desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Savunma Bakanlığı, sivillerin ve altyapının Rus insansız hava araçları ve bombardımanından korunmasına yardımcı olmak üzere İngiltere'nin Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma füzesi gönderdiğini açıkladı.

        Sevkiyat, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaştaki en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği ve 18 sivilin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı bir dönemde gerçekleşti.

        Fotoğraf: EPA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar