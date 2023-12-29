Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya 200 hava savunma füze desteği
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden Birleşik Krallık, Rusya'nın hava saldırılarını önlemek amacıyla Kiev yönetimine 200 adet hava savunma füzesi gönderdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, sivillerin ve altyapının Rus insansız hava araçları ve bombardımanından korunmasına yardımcı olmak üzere İngiltere'nin Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma füzesi gönderdiğini açıkladı.
Sevkiyat, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaştaki en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği ve 18 sivilin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı bir dönemde gerçekleşti.
Fotoğraf: EPA