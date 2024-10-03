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        Haberler Dünya Birleşik Krallık, yıllardır süren anlaşmazlığı sona erdirerek Chagos Adaları'nı Mauritius'a iade edecek | Dış Haberler

        Birleşik Krallık, yıllardır süren anlaşmazlığı sona erdirerek Chagos Adaları'nı Mauritius'a iade edecek

        Birleşik Krallık, müzakere turları ve uluslararası baskının ardından son Afrika kolonisini geri verme anlaşmasına razı oldu. Chagos Adaları, Mauritius'a devredilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:08
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        Birleşik Krallık, Afrika'daki son toprağından çekiliyor
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        Birleşik Krallık, Chagos Adalarını Mauritius'a devretmeyi kabul ederek Birleşik Krallık'ın son Afrika kolonisi üzerinde yıllardır süren sert tartışmalara son verdi.

        Anlaşma, Mauritius'un egemenlik iddialarının 2019 ve 2021 yıllarında Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), BM Genel Kurulu ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (Itlos) tarafından tanınmasının ardından 2022 yılında başlayan müzakere turlarını takip ediyor.

        Anlaşmaya göre Birleşik Krallık Mauritius'un Chagos Adaları üzerindeki egemenliğini tanıyacak, ancak Diego Garcia'daki askeri üssünü en az 99 yıl boyunca işletme hakkını da güvence altına alma şartıyla.

        Uluslararası hukuka göre Birleşik Krallık, Mauritius 1968 yılında bağımsızlığını ilan etmeden önce Chagos Adalarını Mauritius'tan hukuka aykırı bir şekilde ayırdı.

        Birleşik Krallık, Mauritius'un 1968'de bağımsızlığını kazanmasının ardından İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi ya da BIOT olarak adlandırdığı bölgeyi elinde tuttuğu 1960'lı ve 1970'li yıllarda, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirilen bir şekilde Chagosluları evlerinden sürdü.

        Birleşik Krallık başlangıçta BM oylamalarına ve adaları geri vermesini talep eden mahkeme kararlarına karşı çıkmış ve UAD kararının sadece bir 'tavsiye niteliğinde görüş' olduğunu vurgulamıştı.

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