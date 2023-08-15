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        Haberler İş-Yaşam Birleşik Krallık'ta işsizlik yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2ye yükseldi  - İş-Yaşam Haberleri

        Birleşik Krallık'ta işsizlik yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2ye yükseldi 

        Birleşik Krallık'ta işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:09
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        İngiltere'de işsizlik yüzde 4,2ye yükseldi 
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        Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ülkede istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düşüşle yüzde 75,7 oldu.

        Bu dönemde işsizlik ise son 6 aydır çalışmayanların sayısındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 artarak yüzde 4,2'ye yükseldi.

        Ekonomik hareketsizlik oranının ise yüzde 0,1 azalarak yüzde 20,9'a gerilediği bu dönemde, uzun süreli hastalık nedeniyle aktif olmayanların sayısı da rekor seviyeye ulaştı.

        Ayrıca, haziranda grevler nedeniyle 160 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu kayıpların yarısı, sağlık sektörü çalışanlarının haziranda düzenlediği grevlerden kaynaklandı.

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        Bu yılın ikinci çeyreğinde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış yüzde 7,8 oldu ve karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den beri yıllık bazdaki en yüksek artış görüldü.

        Beklentileri aşan yükseliş, ülkede enflasyon endişelerini artırırken, maaş artışları İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları açısından önem taşıyor. Söz konusu veriler, bankanın eylüldeki toplantısında politika faizini 25 baz puan daha yükselterek yüzde 5,50'ye çıkarabileceğine yönelik öngörüleri destekliyor.

        İkramiyeler dahil ortalama maaşlardaki yıllık artış aynı dönemde yüzde 8,2 oldu.

        Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,1 arttı.

        Ülkede enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a inmişti. Temmuz ayına ilişkin enflasyon ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, daha önce yaptığı açıklamada, maaş artışlarındaki seviyenin sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

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